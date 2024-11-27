"Дайте відбій тривоги, бо у підвалі холодно!" – диспетчерки ДСНС розповіли про незвичний дзвінок

Жінка зателефонувала 12 разів з проханням припинити повітряну тривогу, оскільки їй було холодно у бомбосховищі.

Диспетчери ДСНС часто стикаються з неочікуваними викликами під час роботи. Нещодавно диспетчерки ДСНС Одеської області провели понад три години у бомбосховищі, обробляючи дзвінки від громадян. Одна жінка зателефонувала 12 разів з проханням припинити повітряну тривогу, оскільки їй було холодно у бомбосховищі.

Про цей випадок розповіли у Головному управлінні ДСНС Україні в Одеській області.

Як зазначили в управлінні, не всі розуміють, що тривалість тривог визначається не "капризами", а реальною загрозою війни.

"Наші фахівчині максимально ввічливо пояснюють, що в країні війна і тривалість тривоги залежить не від примх ДСНС. Буває по-різному, але ми працюємо і намагаємось з усмішкою переносити усі ситуації, серед яких і погрози від людини, яка не розуміє, що справжня причина її злості - Росія", – підкреслили у ДСНС.

Нагадаємо, що російська армія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна передала окупантам у межах угоди між урядами країн 1999 року в обмін на погашення заборгованості за спожитий газ. Журналісти ідентифікували десять українських стратегічних літаків.