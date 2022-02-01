Дають трикімнатну квартиру та 50 тис. грн: в Україні шукають лікаря, який погодився б працювати у містечку

Дають трикімнатну квартиру та 50 тис. грн: в Україні шукають лікаря, який погодився б працювати у містечку

Через 10 років роботи лікар може отримати право власності на помешкання.

В містечку Знам'янка Кіровоградської області шукають лікаря, який готовий працювати в Знам'янській лікарні. Медику пропонують трикімнатну квартиру та 50 тис. грн одноразової виплати.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора лікарні Руслана Пушкаренка.

Директор Знам'янської лікарні Руслан Пушкаренко розповів, що в лікарні є 11 стаціонарних відділень, де працюють 85 лікарів. З них 34 людини – пенсійного віку. Через це потрібні такі медики: невропатологи, терапевти, анестезіологи, рентгенолог. Зарплата у лікарів – від 15 до 16 тисяч гривень, проте її планують підвищити до 20 тис. грн.

Квартира, яку пропонують медику / Суспільне

Міський голова Знам'янки Володимир Сокирко розповів, що вони підготували квартиру для лікаря, який погодиться переїхати до їхнього міста. Вона розташована в центрі міста, площею 50 квадратних метрів.

“Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас”, - каже мер міста.

Володимир Сокирко додає, що лікар, який приїде працювати в Знам'янку, через 10 років роботи в лікарні зможе отримати право власності на квартиру.

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