Дають трикімнатну квартиру та 50 тис. грн: в Україні шукають лікаря, який погодився б працювати у містечку

Через 10 років роботи лікар може отримати право власності на помешкання.
В містечку Знам'янка Кіровоградської області шукають лікаря, який готовий працювати в Знам'янській лікарні. Медику пропонують трикімнатну квартиру та 50 тис. грн одноразової виплати.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора лікарні Руслана Пушкаренка.
Директор Знам'янської лікарні Руслан Пушкаренко розповів, що в лікарні є 11 стаціонарних відділень, де працюють 85 лікарів. З них 34 людини – пенсійного віку. Через це потрібні такі медики: невропатологи, терапевти, анестезіологи, рентгенолог. Зарплата у лікарів – від 15 до 16 тисяч гривень, проте її планують підвищити до 20 тис. грн.
Міський голова Знам'янки Володимир Сокирко розповів, що вони підготували квартиру для лікаря, який погодиться переїхати до їхнього міста. Вона розташована в центрі міста, площею 50 квадратних метрів.
“Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас”, - каже мер міста.
Володимир Сокирко додає, що лікар, який приїде працювати в Знам'янку, через 10 років роботи в лікарні зможе отримати право власності на квартиру.
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