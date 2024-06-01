ДБР арештувало мільярдні активи компанії, пов’язаної з російським букмекером та представниками РФ

У дохід держави передані мільярдні активи компанії, пов'язаної з РФ.

Працівники Державного бюро розслідувань на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками Росії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

Наразі вирішується питання про передавання арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Там зазначили, що заяви щодо їх розблокування не відповідають дійсності.

"Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу "виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати".

У межах відкритого кримінального провадження документально підтверджений протиправний механізм діяльності на території України низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Зокрема, підтверджені їх зв’язки з представниками держави-агресорки та російським капіталом, а також низкою санкційних суб’єктів.

Їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Як додали в Офісі генерального прокурора, Міністерство юстиції України через суд стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд грн, які належать компанії-нерезиденту Латвійської Республіки, що пов’язана з РФ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ця компанія має тісний зв’язок з російським букмекером "1xBet" та іншими суб’єктами, і до неї застосовано санкції.

Джерелами походження коштів, що надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка, серед іншого, здійснює процесинг букмекерської діяльності на території держави-агресорки, були перерахування з російських і білоруських фінансових установ.

Матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію майна цієї компанії.

У вересні 2022 року "1xBet" позбавили ліцензій для роботи в Україні.

Нагадаємо, в ДБР розповіли деталі розслідування щодо прориву окупантів на Харківщині.

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