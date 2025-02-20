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ДБР готує позов про націоналізацію активів "Полтавського ГЗК" Жеваго

ДБР готує позов про націоналізацію активів "Полтавського ГЗК" Жеваго

ДБР ініціює націоналізацію активів Полтавського ГЗК / Фото: УНІАН

Комбінат належить олігарху Костянтину Жеваго.

Державне бюро розслідувань готується подати позов до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію активів "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" (Полтавський ГЗК).

Про це повідомило ДБР.

Зокрема, йдеться про 541 об’єкт нерухомості та 172 земельні ділянки, що перебувають в оренді комбінату на 49 років. У список націоналізації також входять 2382 залізничні вагони і 53,3 тисячі погонних метрів під'їзних колій. 

"Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК", — йдеться в повідомлення.

ДБР нагадало, що в вересні 2024 року було направлено обвинувальний акт до Київського районного суду Харкова щодо сімох посадовців комбінату, зокрема й службових осіб підприємства, які привласнили 370 млн грн. Комбінат належить олігарху Костянтину Жеваго.

Нагадаємо, нещодавно Констянтин Жеваго потрапив під санкції РНБО.

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