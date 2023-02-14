ДБР на митниці викрили вантажівку, яка везла російські запчастини до України на продаж

На Чернігівській митниці затримали вантажівку із російськими автозапчастинами, які збиралися продавати в Україні.

Працівники ДБР за сприяння співробітників Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами, які намагалися завезти до України для продажу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.

Згідно із документацією вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.

Фото: Державне бюро розслідувань

У ДБР кажуть, що працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка надалі має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України.

Зазначимо, СБУ та ДБР спільно проводять масштабну спецоперацію на митниці. Наразі проводять обшуки в центральному апараті та на восьми регіональних митницях. Правоохоронці заявили, що викрили тіньові схеми, що спричинили державі до 10 мільярдів збитків на місяць.

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