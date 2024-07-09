Прокуратура передала до суду справу Гринкевича-старшого: що йому загрожує

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо львівського підприємця, якого підозрюють у наданні хабара одному з керівників підрозділу ДБР.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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"За 500 тисяч доларів США підприємець просив організувати повернення майна, яке знаходиться на території митного поста "Чайки" Київської митниці. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

У прокуратурі не називають імені підозрюваного, але з контексту зрозуміло, що йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Гринкевича звинувачують за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує позбавлення волі до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Офіс генпрокурора додав, що в межах вказаного провадження загалом повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Справа Гринкевичів

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників ДБР. Він перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року.

Згодом стало відомо, що Ігор Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема, на одяг для військових. Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міноборони.

Ми писали, скільки елітної нерухомості придбала родина постачальників за 2023 рік та куди ще вкладалися кошти.

Гринкевичі могли "наварити" понад мільярд гривень на виробництві одягу для військових.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що скандал є "замовним". 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі під час спроби незаконного перетину кордону.

Усе, що відомо про корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та його родини, читайте за посиланням.

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