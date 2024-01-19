ДБР передало ЗСУ металеве майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів (фото)

Наразі майно вже вилучено та передано на потреби ЗСУ - це 412 вагонів з металевою продукцією.

Державне бюро розслідувань передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, слідчі виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції. Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці знайшли арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Білорусі.

“Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не “загубила” його супереч вимогам Закону “Про вилучення майна у період військового стану”. Встановлено, що білоруська продукція транзитом зайшла в Україну до повномасштабного вторгнення й мала невдовзі відправлятись до країн ЄС. Орієнтовна вартість товару становить понад 61 млн доларів США”, - наголосили в ДБР.

Наразі майно вже вилучено та передано на потреби ЗСУ - це 412 вагонів з металевою продукцією.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом із 5-ти фігурантів у справі про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України.

Читайте також: