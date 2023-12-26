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ДБР перевіряє колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека на незаконне збагачення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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ДБР перевіряє колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека на незаконне збагачення

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Дмитро Тишлек написав рапорт на звільнення чекає на результати розслідування.

Державне бюро розслідувань продовжує вести досудове розслідування стосовно ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне збагачення".

Про це повідомило ДБР у відповіді на інформаційний запит "Української правди".

"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі "BihusInfo" в сюжеті з назвою "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка". Досудове розслідування триває", - йдеться у відповыді.

На запитання, які слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження з огляду на звільнення Тишлека з посади заступника голови Нацполіції, у Бюро не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Що передувало

Журналісти Bihus.Info провели розслідування і виявили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

Своєю чергою Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також попросив ДБР ініціювати перевірку фактів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із Дмитром Тишлеком і повідомив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязківІгор Клименко запевнив, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

19 грудня стало відомо, що Тишлек написав рапорт на звільнення.

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