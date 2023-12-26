ДБР перевіряє колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека на незаконне збагачення

Державне бюро розслідувань продовжує вести досудове розслідування стосовно ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне збагачення".

Про це повідомило ДБР у відповіді на інформаційний запит "Української правди".

"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі "BihusInfo" в сюжеті з назвою "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка". Досудове розслідування триває", - йдеться у відповыді.

На запитання, які слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження з огляду на звільнення Тишлека з посади заступника голови Нацполіції, у Бюро не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Що передувало

Журналісти Bihus.Info провели розслідування і виявили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

Своєю чергою Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також попросив ДБР ініціювати перевірку фактів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із Дмитром Тишлеком і повідомив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязків. Ігор Клименко запевнив, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

19 грудня стало відомо, що Тишлек написав рапорт на звільнення.

Читайте також: