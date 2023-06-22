ДБР підозрює експоліцейського у викраденні величезної суми грошей: не вписав їх у декларацію

ДБР підозрює ексвисокопосадовця з правоохоронних органів у приховуванні мільйонних статків. Після звільнення на його банківських рахунках було понад 12 млн гривень у різних валютах.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, після звільнення з посади експравоохоронець мав на банківських рахунках понад 12 млн гривень у різній валюті.

“Він, ймовірно вирішив, що “ніхто не помітить”, й умисно не відобразив ці статки в декларації. Проте завдяки кропіткій роботі працівників ДБР його 12-мільйонний “секрет” було виявлено. Наразі колишньому першому заступнику Департаменту одного з центральних правоохоронних органів повідомлено про підозру. Розслідування триває”, - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, що біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила військового.

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