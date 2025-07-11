ДБР почало розслідування аварії за участі волинського митника після сюжету проекту «Хапуга.UA»

ДБР / © УНІАН

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Зранку 24 червня, напередодні Дня митника, тоді ще діючий Волинської митниці Володимир Багрій потрапив у ДТП — він вʼїхав у відбійник. Це сталося на території Львівської області по дорозі на роботу.

Судячи з відео, яке зʼявилося в мережі, на момент ДТП митник був за кермом автомобіля «Citroen», не міг говорити, а в його автомобілі була порожня пляшка віскі.

В рамках журналістського розслідування проекту «Хапуга.UA» кореспонденти встановили, що ця ситуація відповідає дійсності. Але співробітники поліції, які прибули на місце аварії, обставили все таким чином, що за кермом був не митник Володимир Багрій, а інша особа — Ігор Процик, який свого часу працював на дружину митника.

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Також журналісти проекту «Хапуга.UA» дослідили майновий стан митника Володимира Багрія і виявили багато неточностей. Наприклад, автомобіль, на якому митник потрапив у ДТП, оформлений на сина митника, але його, як і жодного іншого авто немає у декларації митника.

Журналістське розслідування, де розповіли всі ці та інші факти, вийшло в ефір 5 липня.

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Після цього Волинська митниця офіційно заявила, що митник Володимир Багрій — звільнився за власним бажанням.

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Натомість офіс Генерального Прокурора повідомив, що після виходу сюжету, а саме — 7 липня Львівське управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції відправив до Львівської обласної прокуратури дані щодо можливих неправомірних дій поліцейських ВПН №2 Шептицького РАП ГУ НП у Львівській області, які могли внести завідомо неправдиві дані про ДТП, у якому був помічений митник Володимир Багрій.