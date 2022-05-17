ДБР прийшло з обшуками на підприємство російського олігарха, наближеного до Путіна: фото

ДБР прийшло з обшуками на підприємство російського олігарха, наближеного до Путіна: фото

В Україні виявили підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Працівники ДБР встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Він є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ" і наближений до Кремля. Бізнесмен сплачує великі податки до бюджету Росії.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету Росії, з якого фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти України.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

До слова, у 2018 році Міністерство фінансів США російську компанію та її генерального директора внесли до так званого кремлівського списку – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

У цій справі триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 ("Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, підприємство російського олігарха Дерипаски постачало з України до РФ компоненти для виготовлення ракет.

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