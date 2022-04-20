ДБР проведе заочне розслідування щодо антиукраїнських дій колишнього нардепа Іллі Киви

Суд дозволив провести заочне розслідування про держзраду Киви.

Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви. Наразі підозрюваний знаходиться у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади", - йдеться у повідомленні.

Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території країни.

Нагадаємо, колишньому нардепу-зраднику Іллі Киві повідомлено ще про одну підозру.

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