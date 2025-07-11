ДБР провело обшуки у Шабуніна: у чому його підозрюють

ДБР провели обшуки у Віталія Шабуніна

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Обшук у помешканні Віталія Шабуніна завершився. Слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини.

Про це пише Центр протидії корупції.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, особливе занепокоєння викликає вилучення планшета та телефонів дітей Віталія Шабуніна, віком 10 та 7 років. Мета вилучення цих пристроїв Державним бюро розслідувань залишається незрозумілою.

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«Обшуки відбувались без ухвали суду, тому обставини справи залишаються невідомими. Наразі у нас немає інформації про те, де перебуває Віталій і що з ним відбувається. З ним немає звʼязку. Як і зі слідчими, які проводили обшук на Харківщині», — пише Центр протидії корупції.

За інформацією Державного бюро розслідування, активіст систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.

«Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю», — пише ДБР.

За даними слідства, активіст, мобілізований у 2022 році, довго не з’являвся у своїй військовій частині. Натомість він нібито перебував у «відрядженнях» у цивільних установах, які не мають стосунку до армії. При цьому чоловік щомісяця отримував понад 50 тисяч гривень зарплати, хоча фактично не був на місці служби.

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Крім цього, слідчі встановили, що фігурант незаконно користувався позашляховиком. Цей автомобіль призначався для армії як гуманітарна допомога, але активіст використовував його для особистих потреб, зокрема для поїздок Києвом, без будь-якого оформлення чи законних підстав.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело обшуки у голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна — у його родини та у військовій частині в Чугуєві, де він нині служить.

За її словами, у Шабуніна вилучили телефон. В організації заявили, що обшуки є частиною тиску через публічну критику Офісу президента і його керівника Андрія Єрмака.