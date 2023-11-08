ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного: яка основна

Слідчі ДБР на сьогодні розглядають чотири версії у справі про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, майора Геннадія Частякова.

Про це радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила у ефірі телемарафону.

Вона підтвердила інформацію від поліції про те, що за розслідування справи про загибель Частякова узялося ДБР.

"ДБР справді почало досудове розслідування. Слідчі зараз знайомляться з матеріалами справи, які напрацювала Національна поліція. У кримінальному провадженні наразі висунуто чотири можливих версії вказаних подій", – сказала Сапьян.

Основна версія загибелі Частякова

Основна версія слідства у справі про загибель Частякова – нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Які ще є версії

"Друга версія – це те, що могло трапитися умисне вбивство, і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Є ще одна версія – це умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин: це могла бути помста, ревнощі зі сторони колег по службі. І ще одна версія – це здійснення замаху на умисне вбивство іншої, ніж Частяков, військової службової особи вищого офіцерського складу апарата головнокомандувача ЗСУ", – розповіла представниця ДБР.

Вона додала, що справа перебуває на особливому контролі керівництва ДБР. Призначена низка експертиз та заплановані допити свідків. Встановлюватимуться всі обставини, які передували трагедії.

Скільки часу розслідуватимуть справу Частякова

"Звичайно, слідство робитиме все, щоб якомога швидше встановити всі ці обставини, і виявити, хто був причетний та винуватий у результаті, якщо підтвердиться та чи інша версія, окрім основної. Але поспішати у таких справах також не варто. У слідства є декілька місяців і достатньо часу, щоб зібрати усі докази", – резюмувала Сапьян.

Нагадаємо,

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