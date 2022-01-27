ДБР розслідує можливу службову недбалість керівництва Нацгвардії через розстріл солдатів у Дніпрі

ДБР розслідує можливу службову недбалість керівництва Нацгвардії через розстріл солдатів у Дніпрі

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

У зв'язку з трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців, Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Про це інформує ДБР.

За словами директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, правоохоронці проводять комплекс заходів щодо встановлення обставин злочину. ДБР також проведе ретельне розслідування умов, через які сталася трагедія.

"Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - заявив він.

Крім того, директор ДБР наголосив, що службовці управління Нацгвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих держоб'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також до забезпечення несення служби на цих об'єктах нацгвардійцями.

"Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)", - повідомив він.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. Стрілка затримали на виїзді з міста.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артем Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

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