ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська", з якої у Франції втекло понад 50 військовослужбовців – журналіст

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

"Справа на контролі Верховного головнокомандувача В. Зеленського, міністра оборони Р. Умєрова та головнокомандувача ЗСУ О. Сирського. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних", – повідомив журналіст.

За його словами, приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди направили на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

"Проєкт має найвищий політичний пріоритет, оскільки Верховний головнокомандувач В. Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а партнери – озброєння. За розрахунками МО та ГШ, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 мільйонів євро, це мали бути не живі гроші, 80% вартості мало становити важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. Першим таким проєктом нової комплектної бригади стала саме 155-та ОМБр, і заявив про бригаду сам президент Макрон", – зазначає Бутусов.

Він зазначив, що Франція повністю виконала усі зобов’язання по озброєнню та підготовці бригади, які вимагали українці. Але, як стверджує журналіст, на етапі підготовки з нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців.

"Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проєкту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал, тема була порушена на Ставці, і ДБР відкрило кримінальну справу. Основне питання, яке надіслало ДБР 10 грудня до командування Сухопутних військ, – чи містили розпорядження ГШ ЗСУ та КСВ будь-які застереження щодо мобілізованих військовослужбовців, які не можуть бути рекомендованими як кандидати для проходження навчання на території Франції? ДБР розслідує основне для Зеленського питання – хто має відповісти за втечу солдатів у Франції", – пише журналіст.

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