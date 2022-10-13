ДБР розслідує падіння літака на Вінниччині, який перед аварією збив 5 ворожих дронів-камікадзе

Пілоту літака, який упав на Вінничині, вдалося збити 5 ворожих дронів-камікадзе. На щастя, льотчику вдалося катапультуватися.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке сталося 12 жовтня близько 21:00 під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання зі знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований.

"Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв про падіння двох українських літаків у Полтавській області. За його словами, потерпілих серед цивільних немає.

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