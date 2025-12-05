ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

У Львові військовий ТЦК зламав чоловікові плече під час перевірки документів: подробиці

Військовослужбовець ТЦК на Львівщині отримав підозру за застосування сили до перехожого.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ДБР розслідує побиття людини працівником ТЦК у Львові

ДБР розслідує побиття людини працівником ТЦК у Львові

У Львові ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП у, який застосував фізичну силу до 56-річного чоловіка замість законної перевірки документів. Внаслідок нападу потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості, зокрема перелом плечової кістки.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Львові.

За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному з районів Львова раптово напали кілька працівників ТЦК. Один із них завдав сильного удару, після чого потерпілого, незважаючи на крик болю та зауваження перехожих, силоміць затягли у службовий автомобіль.

«При цьому працівник ТЦК свідомо не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений. Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом бугристої лівої плечової кістки, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу», — зазначили ДБР.

Як повідомили у ДБР, дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР розслідує побиття людини працівником ТЦК у Львові.

ДБР розслідує побиття людини працівником ТЦК у Львові.

Слідчі ДБР вже подали клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, у Львові встановлюють обставини загибелі військовослужбовця Територіального центру комплектування Юрія Бондаренка. Підозрюваному у його вбивстві 30-річному Григорію Кідруку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie