У Львові військовий ТЦК зламав чоловікові плече під час перевірки документів: подробиці

ДБР розслідує побиття людини працівником ТЦК у Львові

У Львові ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП у, який застосував фізичну силу до 56-річного чоловіка замість законної перевірки документів. Внаслідок нападу потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості, зокрема перелом плечової кістки.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Львові.

За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному з районів Львова раптово напали кілька працівників ТЦК. Один із них завдав сильного удару, після чого потерпілого, незважаючи на крик болю та зауваження перехожих, силоміць затягли у службовий автомобіль.

«При цьому працівник ТЦК свідомо не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений. Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом бугристої лівої плечової кістки, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу», — зазначили ДБР.

Як повідомили у ДБР, дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідчі ДБР вже подали клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, у Львові встановлюють обставини загибелі військовослужбовця Територіального центру комплектування Юрія Бондаренка. Підозрюваному у його вбивстві 30-річному Григорію Кідруку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.