ДБР розслідує причетність правоохоронців до організації перевезення наркотиків до Польщі

Працівників правоохоронних органів підозрюють у контрабанді наркотиків через український кордон до Польщі.

Державне бюро розслідувань розслідує причетність правоохоронців Львівщини до перевезення до Польщі 300 кг гашишу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. У авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.

"За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон", - йдеться у повідомленні.

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.

Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Відомо, що зрадник планував передати повітряне судно російським загарбникам.

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