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ДБР спіймало начальника військкомату і поліцейського, які за 50 тис. грн обіцяли "відмазати" від призову (фото)

ДБР спіймало начальника військкомату і поліцейського, які за 50 тис. грн обіцяли "відмазати" від призову (фото)

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ДБР спіймало начальника військкомату і поліцейського, які за 50 тис. грн обіцяли "відмазати" від призову (фото)

На Полтавщині викрили начальника районного військкомату, який за гроші обіцяв "звільнити" від мобілізації.

До корупційної схеми начальник військкомату залучив місцевого правоохоронця, який був посередником.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, а також інформує Полтавська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

За даними ДБР, вартість "послуги" складала 50 тис. грн. 30 липня правоохоронці затримали посередника – капітана поліції - під час передавання частини хабаря (18 тисяч гривень) від одного з призовників.

"За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону викрито двох учасників злочинної групи – підполковника ЗС України та капітана поліції. Установлено, що військова службова особа - начальник відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, попередньо залучивши до своєї протиправної діяльності оперуповноваженого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вимагав від громадянина України неправомірну вигоду у сумі 18 тисяч гривень за виключення його зі списків військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією та не вручення повістки про виклик", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили кошти в затриманого. Спільникам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі до 6 років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Рівненській області на хабарі зловили правоохоронця, який вимагав гроші за відстрочення від мобілізації.

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