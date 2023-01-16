ДБР виявило підприємців-“щурів”: крали продукти в українських військових (фото, відео)

Під час обшуків вилучено понад 30 000 банок "тушонок" вагою понад 7 тонн, готових до перепродажу.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР), Нацполіції Дніпропетровської області та департаменту військової контррозвідки СБУ викрили підприємців, які були підрядниками Збройних Сил України, у привласненні та перепродажу харчових продуктів, призначених для армії.

Про це в понеділок, 16 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

2022 року приватне підприємство отримало військові підряди на суму 2 млрд гривень для постачання продуктів до більш ніж 45 військових частин.

Однак, як виявилося, у документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші обсяги. Залишок продукції вони перепродували через мережу посередників.

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Під час масштабної спецоперації співробітники ДБР провели десятки обшуків, вилучивши, зокрема, понад 30 000 банок тушкованої продукції вагою більш як 7 тонн, яка вже була готова до перепродажу.

Окрім того, у підприємців-”щурів”, які крали продукти в українських військових, вилучено кошти у різній валюті майже на 4 млн грн. Імовірно, це заробіток, отриманий злочинним шляхом. Правоохоронці досліджують “чорну бухгалтерію”, яку вели на підприємстві, де займалися протиправною діяльністю.

Вилучені продукти передадуть військовим. З метою відшкодування збитків у підприємців вилучено десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти.

Учасникам злочинної схеми загрожує до восьми років ув'язнення.

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