Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДБР виявило підприємців-“щурів”: крали продукти в українських військових (фото, відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1591
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань

Під час обшуків вилучено понад 30 000 банок "тушонок" вагою понад 7 тонн, готових до перепродажу.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР), Нацполіції Дніпропетровської області та департаменту військової контррозвідки СБУ викрили підприємців, які були підрядниками Збройних Сил України, у привласненні та перепродажу харчових продуктів, призначених для армії.

Про це в понеділок, 16 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

2022 року приватне підприємство отримало військові підряди на суму 2 млрд гривень для постачання продуктів до більш ніж 45 військових частин. 

Однак, як виявилося, у документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші обсяги. Залишок продукції вони перепродували через мережу посередників.

Під час масштабної спецоперації співробітники ДБР провели десятки обшуків, вилучивши, зокрема, понад 30 000 банок тушкованої продукції вагою більш як 7 тонн, яка вже була готова до перепродажу. 

Окрім того, у підприємців-”щурів”, які крали продукти в українських військових, вилучено кошти у різній валюті майже на 4 млн грн. Імовірно, це заробіток, отриманий злочинним шляхом. Правоохоронці досліджують “чорну бухгалтерію”, яку вели на підприємстві, де займалися протиправною діяльністю.

Вилучені продукти передадуть військовим. З метою відшкодування збитків у підприємців вилучено десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти. 

Учасникам злочинної схеми загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо виїзду під час воєнного стану до Монако військовозобов’язаних громадян України. Серед них – відомі українські бізнесмени та політики. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1591
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація