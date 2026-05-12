ДБР викрило схему з квартирами померлих: серед підозрюваних суддя Тандир

Суддя Тандир брав участь у схемі захоплення квартир померлих / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Наприкінці минулого тижня Державне бюро розслідувань повідомило нові подробиці, ймовірно, щодо судді Олексія Тандира. Виявилося, що екссуддя з Макарова брав участь у схемі захоплення квартир померлих.

Про це повідомляє ДБР.

ДБР не називає ім’я та прізвище підозрюваного у схемі заволодіння квартирами, однак зазначає, що це експосадовець з Макарова, який втрапив у ДТП у 2023 році, яка завершилася смертю нацгвардійця. Це збігається з фактами про Олексія Тандира.

Реклама

Суддя Тандир брав участь у схемі захоплення квартир померлих: що відомо

Як встановили слідчі, протягом 2021–2023 років діяла шахрайська схема з квартирами. Зловмисники ретельно готувалися до скоєння злочинів і відпрацьовували механізми взаємодії. За короткий період вони змогли заволодіти п’ятьма квартирами померлих українців в Одеській та Київській областях.

Вони збиралися заволодіти таким способом ще однією квартирою, однак у фіналі історії власники повідомили, що мають спадкоємця, тому злочинний умисел зірвався.

Замисел злочинців полягав у тому, щоб розшукувати квартири, власники яких померли, а спадкоємців немає. У таких випадках зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу на майно і за допомогою фіктивних судових рішень передавали право власності довіреним особам.

Мозковим центром групи виявився саме суддя Тандир, який пізніше потрапив у ДТП. Унаслідок ДТП Тандир забрав життя нацгвардійця. Крім Тандира, участь у схемі привласнення квартир померлих брали також його адвокат та колишній державний виконавець.

Реклама

Аби екссуддя міг ухвалювати формальні рішення в інтересах злочинного угруповання, ще двоє співучасників афери подавали цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за позичені гроші.

Позичальники нібито розраховувалися своїми квартирами з кредиторами. Діяльність групи була чітко структурована. За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні борги між підконтрольними особами, потім подавали до суду позови, отримували рішення про стягнення вигаданих боргів.

Потім через виконавчу службу вони зверталися з рішеннями суду за стягненням боргів, оформлювали право власності на чуже майно та продавали квартири третім особам.

Екссуддя Олексій Тандир ухвалював рішення на підставі підроблених документів і допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, серед них і Тандиру.

Реклама

Олексій Тандир перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Йому «світить» до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

У ДБР зазначили, що ДТП, яку скоїв суддя, привернула увагу правоохоронців, які і виявили незаконну схему привласнення квартир.

Що відомо про суддю Тандира

Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира за вчинення серйозного дисциплінарного проступку. Рішення пов’язане з подіями травня 2023 року, коли Тандир, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві.

Поки тривав судовий розгляд, Тандир встиг розлучитися та переписати нерухомість у Києві на колишню дружину, що відбулося якраз після того, як родина загиблого звернулася із клопотанням про арешт майна обвинуваченого для забезпечення цивільного позову.

Реклама

У загиблого військового залишилися дружина та троє дітей. Наразі Олексій Тандир позбавлений статусу судді через дії, що дискредитують правосуддя та суперечать етичним нормам посади.

ДТП за участю Тандира трапилася у ніч проти 26 травня на Берестейському проспекті у Києві. Перебуваючи за кермом автомобіля під час комендантської години, суддя збив на блокпосту нацгвардійця.

23-річний військовий, який з початку повномасштабного вторгнення ніс службу в столиці, загинув на місці. Після затримання суддя відмовився добровільно проходити тест на алкоголь. У Макарівському районному суді заявили про нульову толерантність до подібних дій, пообіцявши максимальне сприяння слідству.

За скоєне правопорушення, що призвело до смерті військовослужбовця, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Реклама

Новини партнерів