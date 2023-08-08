ДБР вже розслідує понад 110 справ після перевірок у ТЦК: де сталися найгучніші

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами цієї роботи 15 обвинувальних актів вже направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни. ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності", - кажуть в Бюро.

Найгучніші скандали навколо перевірок у ТЦК та СП України / Фото: Державне бюро розслідувань

Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. У ДБР наголошують, що усі порушення отримають принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до Кримінального кодексу.

Резонансними фактами розкритих зловживань у військкоматах стали наступні випадки:

У Запоріжжі ДБР викрило військкома, який організував схему збагачення для свого оточення та допомагав ховатися від суду кримінальним елементам.

На Закарпатті ДБР повідомило про підозру військовому комісару, який змушував солдат будувати його маєток.

На Київщині ДБР викрило посадовця територіального центру комплектування та соцпідтримки на сприянні нелегальному перетині кордону.

У Полтавській області ДБР повідомило про підозру воєнкому, який жорстоко побив свого підлеглого.

В Одесі ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому військкому.

На Рівненщині суд помістив за ґрати керівника обласного військкомату, який побив військового.

У Черкаській області ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату, який за 10 тисяч доларів "відмазував" чоловіків від служби в армії.

На Вінниччині ДБР викрило злочинну групу, що сприяла ухилянтам у Вінницькому центрі комплектування.

В Краматорському районі ДБР викрило механізм видавання фіктивних документів для перетину держкордону: до схеми причетний воєнком з Донеччини.

Перед судом постануть "ділки" з Буковини, які хотіли збагатитися на оформленні довідок про відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав інші резонансні випадки в військкоматах: побиття підлеглих, масштабні схеми для ухилення від мобілізації та незаконне збагачення військкомів на мільйони доларів під час війни.

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