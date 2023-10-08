ДБР взялося за працівників ТЦК у Тернополі, які "пакували" чоловіків та побили мобілізованого

ДБР відкрило справу щодо працівників військкомату у Тернополі.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо представників Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які напередодні заштовхали чоловіка до мікроавтобуса.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, який стався близько опівночі 6 жовтня у Тернополі.

Кримінальне провадження відкрили за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Окрім того, у ДБР розслідують побиття військовозобов’язаних у Тернопільському ТЦК, про яке стало відомо 8 жовтня.

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