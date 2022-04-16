ДБР взялося за закарпатських митників, які сприяли незаконному бізнесу Медведчука

Загальна сума збитків може перевищити 35 мільйонів гривень.

Працівники Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці. Через їхні дії державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.

"Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте в документах зазначалось, що у цистернах є газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.

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Працівників митного поста підозрюютьу неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Відповідна стаття передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Перевіряють також причетність до оборудки інших митників. Загальна сума збитків може перевищити 35 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука, який хотів утекти через Придністров’я до Москви. Кум Путіна зник з місця домашнього арешту в перші дні повномасштабної війни, після того як з нього рішенням суду зняли електронний браслет. Увесь цей час Медведчука шукала спеціальна група професійних слідчих.

Не лишилася осторонь і дружина Медведчука - телеведуча Оксана Марченко. Вона ще за кілька днів до повномасштабної війни виїхала в Білорусь, а потім опинилася у Москві. Марченко звернулася до президента Зеленського і каже, хоче бачити чоловіка на свободі.

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