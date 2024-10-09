ДБР затримало Гнєзділова, який публічно заявив про СЗЧ: йому загрожує суворе покарання (фото)

Гнєзділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Сьогодні, 9 жовтня, працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

І хоч Бюро не повідомило прізвище затриманого, з контексту зрозуміло, що йдеться про Сергія Гнєзділова.

Затримання військового Гнєзділова, який публічно заявив про СЗЧ / Фото: Державне бюро розслідувань

У ДБР повідомили, що 23 вересня 2024 року Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що Гнєзділов "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

За словами правоохоронців, на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для проходження ВЛК. Однак обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся. Крім того, впродовж двох тижнів "фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання".

"Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові", – зазначають у ДБР.

Правоохоронці затримали Сергія Гнєзділова. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Сам військовий у соцмережах підтвердив, що був затриманий.

Раніше ми писали, хто такий Сергій Гнезділов і як Мережа відреагувала на його вчинок.

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