ДБР затримало Гнєзділова за публічне СЗЧ – всі деталі гучної справи

ТСН.ua вирішив нагадати, що відомо про Гнєзділова, чому він вчинив такий вчинок.

Сьогодні, 9 жовтня, працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

ТСН.ua вирішив нагадати, що відомо про Гнєзділова, чому він вчинив такий вчинок, і як на це відреагувало українське суспільство та самі військовослужбовці.

Хто такий Сергій Гнєзділов

Сергій Гнезділов – український військовий, громадський активіст та учасник російсько-української війни. Народився 2000 року в місті Вилкове, що на Одещині.

Навчався на кафедрі журналістики у Львівській політехніці. Проте у віці 19 років 2019 року Гнєзділов добровольцем долучився до лав ЗСУ. Для цього він взяв академічну відпустку. Чоловік є чинним військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Брав участь у боях на Донеччині, зокрема у Пісках, Бахмуті, Авдіївці та інших гарячих точках.

Був командиром відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", потім – командиром відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Крім того Гнєзділов є засновником культурного фестивалю ВиделкаFest у своєму рідному місті Вилкове на Одещині та ведучим подкасту ++ подкаст на hromadske.

Військовий Сергій Гнезділов / Фото: Facebook-сторінка

Як Гнєзділов пояснював своє СЗЧ

Військовий пояснював, що своїм вчинком хоче привернути увагу влади до відсутності чітких термінів служби для військових. У своєму резонансному дописі 21 вересня Гнєзділов публічно оголосив, що йде у СЗЧ "до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя".

"У 2019 мені теж казали, що я не народжений для війни. Я тисячу раз питав себе: "Сергію, нащо ти це робиш? Коли заїджав вперше в нині окуповані Піски. Було дуже страшно, було дуже боляче переживати втрати, але, мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив ро**обані будинки та зграї безхатніх собак", – писав військовий

Він нагадав, що має п’ять років бездоганної солдатської служби, але зараз, коли залишив частину, намагається привернути увагу влади до того, що відсутні чіткі терміни демобілізації, які, своєю чергою, сприяють "чорній демобілізації". Під цим терміном він має на увазі одруження з пенсіонерками з групами інвалідності, розлучення з дружинами для одноосібного опікунства над дитиною та інше.

"Невже вся наша національна безпека – це стомлена піхота, в яку всі так вірять? Що буде, якщо вона сточиться в боях на Донецькому напрямку?", – риторично запитував він.

У дописі Гнєзділов висловив думку, що за 10 років війни з Росією українське суспільство і влада "не знайшли спосіб, у собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної, постійної війни". Також в пості звинуватив суспільство в тому, що воно "вірить у ЗСУ", і водночас не стає на захист країни.

"В історії є багато чому повчитись, але, на жаль, ми не вчимо уроків історії. Влада і досі не здатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадянського обов’язку широкою верствою громадян. Замість доктрини "воювати – обов’язок кожного громадянина" держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях. Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулі – питання національної безпеки. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов’язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – підсумував Гнєзділов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Військовий утік з фронту і розповів про це в Мережі! ЩО БУЛО ДАЛІ?

У наступному пості Гнєзділов розповів, що його справу ведуть аж четверо слідчих. На це він відреагував саркастично: "А кажуть, нема ким міняти (військових на фронті – Ред.).

"Люди закінчилися": скандальне інтерв'ю Гнєзділова

26 вересня видання "Бабель" опублікувало інтервʼю Сергія, де він зазначив, що нікого не зраджував, бо у нього в підрозділі немає людей – вони “закінчились”:

“Мені кажуть, що я зрадив свій підрозділ. Кого я зрадив? У мене в підрозділі немає людей, вони “закінчились”, бо у бригади не було ротацій – залишився мій командир, я і двоє людей в підпорядкуванні. Я не виправдовую себе і визнаю, що вчинив кримінальний злочин. Але чому ми говоримо про персоналію, а не про те, що я це зробив, бо законодавство не регулює це питання і всі просто ігнорують проблему?”

На його думку, якщо держава неспроможна мобілізувати стільки людей, скільки потрібно для захисту, то держави не стане.

"Я пʼять років робив усе, щоб держава існувала. Якщо мене держава не почує, її не буде. Тут не стоїть питання вʼязниці. Тут стоїть питання існування держави", – вважає військовий.

Хто підтримав, а хто засудив Гнєзділова і його вчинок

Українське суспільство і особливо військові, розділилися в оцінках вчинку Сергія Гнєзділова. Частина різко засудила Гнєзділова, справедливо побоюючись, що його вчинок викличе ланцюгову реакцію.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін різко засудив дії військового:

"Оце показово-медійне "добровільне СЗЧ" матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни це "нормально". Натомість дисципліна – одна з основ будь-якої армії. А подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме. Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятись своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо".

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка неодноразово піднімала тему СЗЧ та корупції серед військових у коментарі для ТСН.ua розповіла про те, наскільки ситуація стала серйозною, та які шляхи вирішення є:

"Якщо буде такий інерційний розвиток, то може бути колапс на фронті. У нас багато тих, хто скоїв СЗЧ або відмовився. Цифри не буду озвучувати. Треба робити ряд ключових структурних змін".

Натомість військовослужбовиця Ірина Шевченко, коментуючи вчинок Гнєзділова, підняла питання про абсолютно пекельні умови, в яких воює піхота, та мізерну кількість вихідних та днів на відновлення.

За її словами, у 2022 році відпустки були на 5 днів, у 2023 – десять, цього року уже два тижні. Але двох тижнів людині недостатньо аби відновитися після такої роботи, наголошує військова.

Ірина Шевченко наголосила, що не береться оцінювати вчинки людини, яка воює від початку повномасштабного вторгнення і вважає, що тим більше цього не мають права робити цивільні.

Український журналіст, публіцист Павло Казарін, що з початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ попередив, що наслідки такого вчинку можуть бути не такими, як сподівається Гнєзділов.

Вів подкаст і організував фестиваль заміть того, щоб воювати?

Інший військовослужбовець Віктор Трегубов написав у Фейсбук, що Гнєзділов лукавить, коли говорить, що втомився на фронті. Адже мовляв, "подкаст "Громадського" Сергій вів не з окопу під Бахмутом, а з офісу компанії в Києві".

"Я знаю, бо я в нього там був. А веде він цей подкаст з жовтня минулого року. А виходить цей подкаст раз на тиждень. Ні, я припускаю, що можна записати кілька випусків водночас. Але вибачте, будь-хто, хто бачив особливості служби, не сумістить в голові "піхотні труди" з постійними виїздами на запис телешоу. Захищався від "хлопців Карася" Сергій не в Покровську, а в Києві, біля Європейського дому, куди прийшов з дівчиною споглядати фільм.

Фестиваль "Виделкафест" Сергій влаштовував не в Часовому Яру, а в Чорноморську. І я, як людина, що влаштовувала масові події, далекий від думки, що процес його організації він суміщав з обов'язками командира піхотного взводу. Фото з песиком Старлінком Сергій постить не з Курщини, а з Поштової площі", – пише Трегубов.

Гнєзділов з песиком, якого звуть Старлінк

У відповідь Гнєзділов сказав, що місця його перебування з останній рік легко перевірити запитом на військову частину.

"Чи писав я подкаст? Так, Вітя, я писав подкаст, для цього і брав 5 днів відпустки, за ці 5 днів було записано дуже багато: по 3-4 випуски в день. Так, це зранку і до ночі на студії, ти ж сам все бачив. Чи робив я фестиваль? Так, з великою командою, яка проробила більшу частину роботи", – відповів він.

Затримання

Сьогодні, 9 жовтня, у ДБР повідомили, що "затримали військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про залишення військової частини".

Затримання військового Гнєзділова, який публічно заявив про СЗЧ / Фото: Державне бюро розслідувань

І хоч Бюро не повідомило прізвище затриманого, з контексту зрозуміло, що йдеться про Сергія Гнєзділова.

Сам військовий у соцмережах лаконічно підтвердив, що був затриманий. На момент публікації новини більше він нічого не уточнював.

Посадять на 12 років? Яка відповідальність за СЗЧ

У ДБР повідомили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Проте зауважимо, що стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Військовий адвокат Роман Ліхачов у коментарі hromadske, що самовільне залишення частини — це випадок, коли людина пішла з конкретної військової частини і просто не хоче до неї повертатися, але водночас не проти служити.

А у Гнезділова справу кваліфікували як дезертирство, бо правоохоронці побачили "умисел нібито спрямований на те, що він не хоче служити взагалі". Якщо Гнезділов повернеться у військову частину, справу щодо нього можуть закрити, вважає адвокат.

"За це може настати відповідальність, особливо коли він (Сергій Гнезділов – Ред.) так популяризує цю історію", - попереджав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі "РБК-Україна".

Останні законодавчі ініціативи щодо СЗЧ

Зауважимо, що наразі в Україні триває дискусія щодо необхідності послаблення відповідальності за СЗЧ.

В Україні уже декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини, якщо військовий вчинив це вперше і добровільно повернувся на службу.

Наразі у Верховній Раді працюють над законопроєктом, який дозволить повністю звільнити від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частину (здійснили СЗЧ), але вирішили повернутися до армії.

На відміну від попереднього закону № 11322, який декриміналізує перше СЗЧ, цей документ передбачатиме, що кримінальне провадження навіть не порушуватимуть. Вчора Рада підтримала цей документ у першому читанні.

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