ДБР затримало підприємців за яйця для Міноборони по 17 гривень: відео

Державне бюро розслідувань затримало злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів “чорну бухгалтерію” махінаторів.

Про це у четвер, 2 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР, опублікувавши відповідне відео.

Як встановлено слідством, зловмисники привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України. Зокрема, вони постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони.

“Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім “віртуальні” продукти “списували” – начебто їх спожили солдати”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. “Зекономлені” кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

“У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою. На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, - повідомили правоохоронці.

У діях затриманих вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України наприкінці січня сколихнули два корупційні скандали: Міністерство оборони звинуватили у закупівлі харчів для військовослужбовців, зокрема яєць, за завищеними у 2-3 рази цінами, а заступник голови Мінінфраструктури Василь Лозинський став фігурантом справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі генераторів.

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