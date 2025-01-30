Український ексвійськовий перейшов на бік окупантів: як його знайшли

Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього українського військового, який після захоплення його частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність росіянам.
Про це стало відомо з пресслужби ДБР.
Відомо, що його батьки й досі проживають у Полтавській області.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік приєднався до російських військових та воював проти України у складі штурмовиків 123 омб РФ.
У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.
Наразі колишнього військовослужбовця підозрюють у державній зраді.
“Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу”, — повідомили у ДБР.
Нагадаємо, 28-річний киянин напав на слідчого ДБР з ножем, намагаючись уникнути відповідальності за раніше вчинений злочин.
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