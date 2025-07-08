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Правоохоронці за гроші "звільняли" чоловіків від армії — затримано батька і сина
Батько та син — правоохоронці з Ізмаїла — пропонували за гроші виключення з військового обліку.
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили корупційну схему, за якою чоловіки могли уникнути мобілізації за гроші. До злочинної групи входили двоє правоохоронців з Ізмаїла — батько і син — а також посадовець одного з територіальних центрів комплектування Одеської області.
Про це повідомили у Теруправлінні ДБР у Миколаєві.
За даними слідства, правоохоронці пропонували клієнтам за 7 тисяч доларів США повністю виключити їх з баз військового обліку та розшуку. Після отримання коштів фігуранти передавали особисті дані та фотографії чоловіків спільнику з ТЦК. Той вносив до баз даних фіктивні відомості — зокрема, про нібито непридатність до служби за рішенням військово-лікарської комісії.
Фігурантів затримали 3 липня під час передачі чергової частини неправомірної вигоди. Усім трьом вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою).
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас підозрювані можуть вийти під заставу: суми становлять від 1,5 до 2 мільйонів гривень.
Слідчі продовжують встановлювати інших осіб, які незаконно уникли військового обліку. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Нагадаємо, що на Житомирщині ухилянти “купили” підробну інвалідність, проте їх викрили правоохоронці.