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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Правоохоронці за гроші "звільняли" чоловіків від армії — затримано батька і сина

Батько та син — правоохоронці з Ізмаїла — пропонували за гроші виключення з військового обліку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
СБУ викрили корупційну схему ухилення від мобілізації

СБУ викрили корупційну схему ухилення від мобілізації. / © Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили корупційну схему, за якою чоловіки могли уникнути мобілізації за гроші. До злочинної групи входили двоє правоохоронців з Ізмаїла — батько і син — а також посадовець одного з територіальних центрів комплектування Одеської області.

Про це повідомили у Теруправлінні ДБР у Миколаєві.

Батько та син пропонували за гроші виключення з військового обліку. / © Державне бюро розслідувань

Батько та син пропонували за гроші виключення з військового обліку. / © Державне бюро розслідувань

За даними слідства, правоохоронці пропонували клієнтам за 7 тисяч доларів США повністю виключити їх з баз військового обліку та розшуку. Після отримання коштів фігуранти передавали особисті дані та фотографії чоловіків спільнику з ТЦК. Той вносив до баз даних фіктивні відомості — зокрема, про нібито непридатність до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Фігурантів затримали 3 липня під час передачі чергової частини неправомірної вигоди. Усім трьом вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас підозрювані можуть вийти під заставу: суми становлять від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Слідчі продовжують встановлювати інших осіб, які незаконно уникли військового обліку. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, що на Житомирщині ухилянти “купили” підробну інвалідність, проте їх викрили правоохоронці.

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