Укрaїнa
594
1 хв

ДБР затримало ексочільника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ

За версією слідства, Кудрицький разом з Гринкевичем могли заволодіти коштами держкомпанії під час тендерів на реконструкцію об’єктів енергосистеми.

Ірина Лаб'як
Екскерівник "Укренерго" Володимир Кудрицький

Екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький / © скриншот з відео

Державне бюро розслідувань затримало у Львівській області екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Окрім того, ДБР оголосило ще одну підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Як розповіли джерела видання, затриманому Кудрицькому готується повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією, йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

За версією слідства, Кудрицький з Гринкевичем могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об’єктів енергосистеми ще 2018 року.

Зауважимо, раніше «УП» з посиланням на джерела інформувала, що 21 жовтня ДБР провело обшуки у Кудрицького. Слідчі дії стосувалися можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості підрядних робіт під час будівництва енергетичних магістралей. Водночас джерела уточнили, що правоохоронці розслідують не одне кримінальне провадження, пов’язане з імовірними зловживаннями Кудрицького у період його керівництва «Укренерго».

Кудрицький підтвердив журналістам факт обшуків і розповів, що під час слідчих дій у нього силоміць забрали телефон. 22 жовтня екскерівник «Укренерго» прибув на перший допит, за підсумками якого повідомив, що наразімає статус свідка.

Нагадаємо, що Гринкевич є фігурантом іншого гучного розслідування: підозрюється у постачанні неякісного одягу для ЗСУ на суму понад 1 млрд грн.

