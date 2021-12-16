"Де батьки, вони мають тут сльози лити": у Запоріжжі на суд до "організаторки" побиття школярок ніхто з рідних не прийшов

Суддю обурило те, що на суд до дівчини-підлітка не прийшли родичі.
У Запоріжжі суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу для однієї з підозрюваних у побитті школярок на стадіоні у Шевченківському районі міста. Адвокати просили помістити дівчину під домашній арешт, але суд ухвалив рішення залишити її у СІЗО.
Про це повідомляє 061.
Запорізький апеляційний суд у режимі онлайн-конференції розглянув скаргу адвокатки Олени Безуглої щодо обрання запобіжного заходу її підзахисній 16-річній Ксенії Т.
"Де батьки? Де мама, де батько? Вони мають бути тут і сльози лити, просити, щоб суд задовольнив скаргу", - звернувся один із суддів до адвокатки.
Захисниця зазначила, що не знає, де батько дівчини і чому його немає на засіданні суду.
Сама ж підозрювана у побитті трьох школярок заявила у суді, що розкаюється у скоєному і більше не хоче перебувати у СІЗО.
"Я розумію, що неправильно вчинила з дівчатками, хотіла б зустрітися з дівчатками і вибачитися і не хотіла б перебувати в СІЗО. Дайте мені шанс виправитися", - сказала підозрювана.
За словами прокурора, підозрювана мешкає неподалік постраждалих. Більше того, дівчині повідомили про підозру ще щодо низки статей. Також сторона обвинувачення попросила не задовольняти скаргу сторони захисту, бо в однієї з постраждалих зламаний куприк.
"Вона займалася спортом. Мама сказала, що вона не контрольована. Батьки не мають на неї впливу. У вівторок та середу їй повідомили про підозру за ч. 2 ст 187 та ст 186 КК України", - прокоментував прокурор.
Зрештою, заслухавши обидві сторони, суд ухвалив рішення - апеляційну скаргу залишити без задоволення, тобто, залишити без змін рішення Шевченківського районного суду, яким 16-річній дівчині обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 5 лютого.
Нагадаємо, що у Запоріжжі суд обрав запобіжний захід двом дівчатам, які били школярок на одному зі шкільних стадіонів 22 листопада.
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