Де брати ракети для Patriot: генерал оцінив шанси України на захист від балістики

Patriot

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Україна наразі не має можливості оперативно розробити та запустити власну систему протиповітряної оборони для боротьби з балістичними ракетами. Головний фокус зараз має бути на забезпеченні комплексами Patriot та ракетами до них.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, розробка власного аналога систем, що здатні збивати балістику, є надто тривалим процесом. Замість цього державі слід зосередитися на дипломатичних та виробничих домовленостях із західними партнерами.

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Де брати ракети для Patriot?

Романенко назвав кілька реалістичних та практичних шляхів вирішення проблеми дефіциту зенітних ракет:

Розширення виробництва в Європі: зокрема, збільшення випуску сучасних ракет PAC-3 MSE на потужностях у Німеччині;

Залучення азійських партнерів: активізація військово-технічної співпраці з Японією;

Ревізія європейських арсеналів: передача Україні боєприпасів із європейських складів, зокрема тих, у яких завершується термін експлуатації (вони все ще є ефективними для виконання бойових завдань).

«Усе це потребує часу, фінансових коштів і, найголовніше, чітких політичних рішень», — підсумував засновник фонду «Закриймо небо України».

Раніше у Повітряних силах неодноразово наголошували, що саме системи Patriot та SAMP/T є основою українського протибалістичного щита, проте інтенсивність російських обстрілів вимагає постійного та безперебійного постачання ракет-перехоплювачів.

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