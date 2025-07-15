Де буде спека до +37°, а де - дощі з грозами: прогноз погоди на 15 липня

Кіт. / © Associated Press

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У вівторок, 15 липня, в Україні погода дивуватиме контрастами. Місцями будуть грози, а місцями - припече до 37° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні - мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території країни опадів не очікується.

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Вночі температура повітря на заході та півночі становитиме +15-20°. Вдень - прогріється до 25-30° тепла. На решті території вночі стовпчики термометрів покажуть +18-23°, а вдень - +29-34°. Тим часом у південних регіонах місцями буде сильна спека до +35-37°.

Прогноз погоди на 15 липня. Фото: Укргідрометцентр. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +18-20°, а вдень - +28-30°. На Київщині вночі синоптики обіцяють 15-20° тепла, а вдень - 25-30° тепла.

Нагадаємо, синоптики шокували зміною погоди в Україні. Цього року в регіонах лютують негоди — дощі, буревії та навіть урагани. Приміром, на Львівщині за добу випала історично рекордна кількість опадів — 115% від місячної норми.

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