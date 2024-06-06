Де будуть відключення світла 6 червня: "Укренерго" запровадило ліміти споживання

Внаслідок негоди було знеструмлено понад 100 населених пунктів у п'яти областях України.

"Укренерго" запровадило 6 червня ліміти на споживання електроенергії в усіх регіонах країни. Тож обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", – йдеться в заяві компанії.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення світла в конкретному регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, на їхніх сторінках у соцмережах.

В "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Читайте провідні новини дня:

В компанії також поінформували, що внаслідок негоди на ранок було знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення – 462 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технологічних причин є знеструмлення в Сумській області.

Нагадаємо, як повідомили в "Укренерго" найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа 2024 року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зрости, адже через спеку зросте споживання.

Читайте також: