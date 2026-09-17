Де була вода, тепер ростуть двометрові рослини: що сталося з Дунаєм

Обмілілий Дунай / © Associated Press

Реклама

Через затяжну посуху рівень Дунаю впав до найнижчої позначки за весь час спостережень. Це зупинило рух суден, змусило закрити порти та створило проблеми з охолодженням для атомної електростанції.

Про рекордну засуху повідомив румунський телеканал ProTV.

Реклама

Рекордне обміління Дунаю та закриття портів

Повідомляється, що на в’їзді до Румунії потік річки скоротився приблизно до 1250 кубометрів за секунду. Найскладніша ситуація склалася біля міста Корабія (округ Олт): місцевий туристичний порт довелося закрити, а човни й прогулянкові катери опинилися на суші або в мулі.

Реклама

У виданні повідомили, що біля входу до туристичного порту двометрова глибина зникла всього за п’ять місяців, а на сухому дні вже виросли двометрові рослини.

Загроза для АЕС «Чернаводе» через брак води

Падіння рівня води загрожує й роботі Чернаводської АЕС, де дунайські води використовують для охолодження реакторів. Щоб пробити піщані мілини й полегшити прохід води, на річці працює спеціальна техніка. Втім, нинішня швидкість потоку у 1300 кубометрів за секунду все одно менша за необхідні 1400.

«Прогнози не дуже обнадійливі. Днопоглиблювальні роботи тривають, ці дії можуть допомогти, але вони не зможуть замінити те, що має відбутися природним шляхом», — зауважив державний секретар Міністерства енергетики Крістіан Бушой.

Параліч судноплавства та мільйонні збитки

Через мілини судноплавство на відрізку від Базяша до Бреїли практично заблоковане. Деякі баржі сіли на мілину, а болгарський конвой чекає на відновлення руху вже понад півтора місяця. Поруч із переправою Галац — Тулча автозаїзд на пором опинився аж на чотири метри вище за воду.

Реклама

«Досягнуто історичних мінімумів. Вони перевищені майже в усіх місцях, навіть вище за течією від румунського сектору», — заявив представник адміністрації Нижнього Дунаю в Галаці Адріан Майзель.

Судноплавні компанії вже рахують збитки. Зокрема, керівник компанії CNFR NAVROM SA Кетелін Цигануш заявив про втрати у 2,7 мільйона євро лише за перші два місяці. Невдовзі опади у Центральній Європі можуть трохи підняти воду. Проте, за прогнозами фахівців, рівень Дунаю ще довго залишатиметься суттєво нижчим за норму.

Обміління Дунаю — останні новини

Нагадаємо, Дунай потерпає від сильної посухи, а одним із найпомітніших її наслідків стала поява Каменю голоду в Будапешті. Низький рівень води може позначитися на сільському господарстві, енергетиці та судноплавстві.

Низький рівень води в Дунаї знову оголив у Будапешті так званий Камінь голоду — Ínség-szikla.

Реклама

Також через це на півночі Болгарії у руслі річки Дунай виявили рештки давнього мамонта.

А румунські військові 2 серпня почали підривати скелю Пиржоая. Це роблять, щоб спрямувати течію Дунаю в інше річище та не допустити зупинки реакторів АЕС «Чернаводе».

Новини партнерів

Новини партнерів