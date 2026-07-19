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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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396
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Де буде спека до +35 °C, а де зливи із градом: прогноз погоди на 20-26 липня

В Україні очікується мінлива погода з дощами, шквалами та температурними гойдалками протягом усього наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень: чого чекати з 20 по 26 липня

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень: чого чекати з 20 по 26 липня / © УНІАН

Третя декада липня принесе в Україну доволі мінливі синоптичні умови. Протягом тижня, з 20 по 26 липня, у більшості регіонів очікуються відчутні коливання температури повітря та атмосферного тиску. Періодично проходитимуть дощі з грозами, які подекуди супроводжуватимуться градом та поривчастим вітром, хоча в окремих областях все ще утримуватиметься літня спека

Про це передає сайт Meteoprog.com.

За даними синоптичного каналу, з понеділка більшості регіонів пройдуть дощі, які подекуди супроводжуватимуться градом та поривчастим вітром.

Погода у понеділок, 20 липня

Під впливом атмосферного фронту у західних, північних та центральних областях пройдуть дощі у супроводі грози. Вдень місцями можливий град та шквали, 15 — 20 м/с.

Суха погода без опадів залишитиметься лише у південно-східних областях.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень у західних областях +20…+26 °С, на решті території +26…+31 °С, у східних та південних регіонах +30…+35 °С.

Погода у вівторок, 21 липня

За даними синоптиків, очікуються грозові дощі місцями у центральних та північно-східних областях. Вдень тут можливий град та шквали, 15 — 20 м/с.

В решті регіонів України без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря в північно-західних областях вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С, в решті регіонів вночі +15…+21 °С, в денні години +27…+32 °С, на крайньому південному сході, а також у Криму місцями до +35 °С.

Погода у середу, 22 липня

У більшості областей очікується нестійкий характер погоди через зниження атмосферного тиску. Пройдуть дощі, у центральних та південно-західних областях місцями сильні зливи. Вдень можливий град та шквали, 15 — 20 м/с.

Сухо буде лише на крайньому сході, у Криму та на Закарпатті. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західних областях вночі очікується +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С. В інших регіонах вночі +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С, у південно-східних областях та у Криму +29…+34 °С.

Погода у четвер, 23 липня

Вночі на Лівобережжі України, вдень також у північно-західних областях пройдуть грозові дощі, у північно-східній частині місцями доволі сильні.

На решті території країни без істотних опадів. Вітер західного та північно-західного напрямку, 5 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час +9…+16 °С, вдень +21…+26 °С, на крайньому півдні до +28 °С.

Погода у п’ятницю, 24 липня

Вночі в Україні без істотних опадів. Вдень у західних та північних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в західних областях вночі передбачається в діапазоні +9…+14 °С, вдень +19…+24 °С. В решті регіонів вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, на крайньому півдні місцями до +30 °С.

Погода у суботу, 25 липня

У суботу на більшій частині території України опадів не прогнозується. Лише у Криму та Приазов’ї вдень пройдуть значні дощі у супроводі грози. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с.

Температура повітря в західних та північно-західних областях вночі очікується в межах +8…+13 °С, вдень +22…+27 °С. В інших регіонах вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

Погода у неділю, 26 липня

За даними синоптиків, в Україні пройдуть дощі, подекуди значні. Лише у західних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час очікується в межах +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С.

Раніше ми писали, що у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

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Кількість переглядів
396
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