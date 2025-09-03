Де чекати на грози, а де буде спека: прогноз на 4 вересня

Погода / © ТСН

У середу, 4 вересня, на заході України очікуються грозові дощі, спричинені рідкісним метеорологічним явищем — лінією сходження. У той час як більша частина країни залишатиметься під впливом антициклону, насолоджуючись сухою та сонячною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Лінія сходження, або лінія нестійкості, — це вузька зона, де повітряні потоки зближуються, створюючи умови для інтенсивної конвекції. Це явище, відоме як конвергенція, є ключовим механізмом, що призводить до утворення сильних дощів, злив, гроз, а також шквалів та граду. Завдяки цьому процесу, тепле повітря швидко піднімається, а холодне опускається, провокуючи потужні атмосферні явища.

Завтра ця метеорологічна особливість вплине саме на західні області, де можливі локальні грозові дощі. Водночас, решта території України перебуватиме під впливом антициклону, що забезпечить ясну, безхмарну погоду.

Температурний режим

Загалом по країні: очікується від +24°C до +29°C.

На заході та півдні: повітря прогріється до +28°C… +32°C.

Погода в столиці

У Києві 4 вересня буде сухо та сонячно, температура повітря становитиме близько +26°C. Перші опади в столиці прогнозуються не раніше понеділка, 8 вересня.

