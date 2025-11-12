Де дощитиме 12 листопада — прогноз погоди від синоптиків

Погода восени / © iStock

У середу, 12 листопада, в Україні буде переважно похмура погода з дощами. У південно-східній частині країни вночі та вранці — тумани.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним», — зазначається у повідомленні.

Буде хмарно з проясненнями. Попереджають синоптики і про невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 5-10°, на півдні та сході 8-13°.

Яка погода буде у Києві

У Києві та в області 12 листопада буде хмарно з проясненнями. Очікується:

незначний дощ;

вітер північно-західний, 5-10 м/с.;

температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, у Києві вночі та вдень 6-8° тепла.

Раніше йшлося про те, коли в Україні чекати на сніг та похолодання. Про це розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Так, з наступного тижня, 16 листопада, лише у західних та північних областях буде прохолодніше — +4°…+10° На півдні країни: вночі +4°…+10°, а вдень +10°…+16°. За словами Наталії Голені, на початку наступного тижня температурний фон знову може підвищитися на 2-3 градуси.

Про кардинальне похолодання наразі не йдеться, тож і снігу очікувати не варто.