Де дрони-перехоплювачі "Шахедів": Зеленський назвав головну проблему

Володимир Зеленський / © Associated Press

Дрони-перехоплювачі — найдешевший спосіб знищувати російсько-іранські ударні безпілотники типу «Шахед».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з Fox News.

«У нас є кілька компаній, які почали масово їх виробляти. Зараз відсоток знищення — 68%. Тобто 68% успішного знищення. Але ця ефективність зростатиме», — каже глава держави.

Зеленський визнав, що головне питання наразі — у грошах для виготовлення дронів-перехоплювачів.

«І це реальна проблема, бо потрібне фінансування. З одного боку, це найдешевший спосіб: один такий невеликий перехоплювач коштує приблизно від 3 до 5 тисяч доларів. Тобто це найдешевший спосіб. І коли ви використовуєте, наприклад, 2-3 перехоплювачі проти одного іранського „Шахеда“, ціна якого перевищує 100 тисяч, ви розумієте, що це 10 проти 150. Це гарний інструмент, але проблема в тому, що вам потрібно тисячі перехоплювачів. Наприклад, якщо щодня запускають по п’ять-шість сотень „Шахедів“. Тобто вам потрібно мати тисячу таких перехоплювачів. А сьогодні в нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво. Отже, це проблема. Проте я думаю, що ми з цим впораємося», — сказав президент.

