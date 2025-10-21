"Де генератори?": експерт розкритикував владу Києва та Чернігова за неготовність до блекаутів

Кран / © pixabay.com

Поки Росія продовжує бити по енергетиці, водоканали ключових міст, включно зі столицею, виявилися неготовими до відключень. Голова Спілки споживачів комунальних послуг заявив, що в Україну передали достатньо генераторів, проте у Києві та Чернігові їх чомусь досі не встановили.

Про це сказав Олег Попенко в ефірі «Новини.LIVE».

За його словами, енергосистема України, збудована ще за радянських часів, має вразливість: подача електрики зав’язана на ключові трансформаторні підстанції.

«Попадання шахедами цих трансформаторів повністю знеструмлює подачу в ту чи іншу частину області», — зазначив Попенко.

Він підкреслив, що без належного захисту цих об’єктів росіянам набагато легше влаштовувати знеструмлення.

Проте відсутність світла оголила іншу критичну проблему — водопостачання. Експерт ставить прямі запитання місцевій владі, зокрема, у столиці.

«Чому водоканали на сьогодні, от коли було відключення в Києві, а чому ми сиділи, деякі райони Києва також сиділи там по півдоби або добу сиділи без води? Це питання, яке потрібно задавати до місцевої влади. Чому вони виявилися неготовими до відключення?» — обурюється він.

За даними Попенка, проблема не у відсутності обладнання. Він переконаний, що тієї кількості генераторів, яку передали міжнародні партнери, цілком достатньо для забезпечення автономної роботи об’єктів водопостачання (каналізаційних насосних станцій).

«Я, чесно, абсолютно не розумію, чому зараз ні в одному місті, де є проблеми з електроенергією, водоканали не забезпечені в першу чергу цими ж генераторами», — заявив експерт.

Окремо Попенко звернувся до влади Чернігова, яка, за його словами, мала два роки на підготовку, але не забезпечила водоканал генераторами.

Він підкреслив, що знає приклади, коли «міста набагато менші і набагато не так добре забезпечені фінансово» змогли встановити генератори, щоб гарантувати подачу води людям на випадок блекаутів. Чому цього не зробили у Києві та Чернігові — залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, Чернігів через атаку РФ залишився без світла і води. Пізно ввечері 20 жовтня російські війська вдарили по енергосистемі області. Північна частина Чернігівщини, зокрема і обласний центр, залишилися без світла.