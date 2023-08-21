Де і коли українські пілоти літали на F-16: цікава відповідь Ігната

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, де і коли українські пілоти літали на F-16. Він пригадав Євро-2012, коли F-16 були на аеродромі "Миргород" у Полтавській області.

Про це він розповів в ефірі телемарфону у понеділок, 21 серпня.

"Що стосується "вже сідали"... Сідали в 2012 році, під час забезпечення Євро-2012 F-16 були на аеродромі "Миргород" у Полтавській області, сідали на наші злітки і почувалися там добре. Пілоти наші навіть мали можливість покерувати, брали ручку управління на себе в небі, коли двомісний навчально-бойовий літак, там два пілоти сидить", - пригадав він.

За таким принципом, за словами Ігната, українці літали і на F-15 у Старокостянтинові Хмельницької області 2018 року.

"Тобто західні літаки "ефки" вже були на наших аеродромах. Були навчання в 2018 році, де льотчики ділились досвідом", - розповів речник Повітряних сил.

Як повідомив раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук, винищувач F-16 приземлявся в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "F-16 прямують до України! Зеленський розповів про деталі"

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