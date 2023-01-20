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Де і коли відбудеться прощання з загиблими у Броварах керівництвом МВС та екіпажем гвинтокрила

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Де і коли відбудеться прощання з загиблими у Броварах керівництвом МВС та екіпажем гвинтокрила

Фото: ТСН.ua

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, коли відбудеться церемонія прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі "Український дім" відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11.00.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Під час церемонії вшанують пам'ять:

  • міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського,
  • його першого заступника Євгенія Єніна,
  • державного секретаря МВС України Юрія Лубковича,
  • заступника керівника Патронатної служби МВС України Тетяни Шутяк,
  • начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковника поліції Михайла Павлушка,
  • старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка,
  • провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького.

Крім того, прощання з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13:00 у Ніжині (вертолітна площадка №4 аеродрому).

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та будинком розбився вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). На борту перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський.

Гелікоптер із керівництвом МВС на борту летів до однієї з прифронтових областей. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович були в одному гвинтокрилі, оскільки намагалися якомога швидше прибути до місця призначення.

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Дата публікації
Перегляди
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