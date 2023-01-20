Де і коли відбудеться прощання з загиблими у Броварах керівництвом МВС та екіпажем гвинтокрила

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, коли відбудеться церемонія прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі "Український дім" відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11.00.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Під час церемонії вшанують пам'ять:

міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського,

його першого заступника Євгенія Єніна,

державного секретаря МВС України Юрія Лубковича,

заступника керівника Патронатної служби МВС України Тетяни Шутяк,

начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковника поліції Михайла Павлушка,

старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка,

провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького.

Крім того, прощання з загиблими командиром повітряного судна - інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13:00 у Ніжині (вертолітна площадка №4 аеродрому).

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та будинком розбився вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54). На борту перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський.

Гелікоптер із керівництвом МВС на борту летів до однієї з прифронтових областей. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович були в одному гвинтокрилі, оскільки намагалися якомога швидше прибути до місця призначення.

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