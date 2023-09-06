Де і скільки можна заробити на хабарниках: в Україні запустили портал

Функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, пояснили у НАЗК.

У середу, 6 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає Єдиний портал, де українці можуть залишати повідомлення про факти корупції.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

"Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення, який економить бюджет всіх інституцій та організацій на розробку власного окремого механізму. Ефективне функціонування Порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Таким чином виконано їхні рекомендації та інтегровано досвід інших успішних держав із побудови взаємодії з викривачами", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Якщо установа поки не підключена, посадовець наголосив, про факти корупції можна повідомити іншими доступними каналами повідомлення.

Зазначається, що інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (НАЗК, НАБУ, Нацполіції, органів прокуратури).

Де знайти Портал

У відомстві наголошують, що посилання на Портал викривачів можна знайти на сайті НАЗК, а також на офіційних вебресурсах тих організацій і установ, які будуть підключені до Порталу.

У вікні для введення адреси браузера ввести посиланняПОСИЛАННЯ, після чого відкривається головна сторінка Порталу.

Як отримати винагороду

Розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або від завданого державі збитку. Першою умовою для отримання винагороди є статус викривача у кримінальному провадженні. Вона виплачується за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, що набрав законної сили коштом Держбюджету органами державного казначейства, підкреслюють у НАЗК.

Який порядок отримання та розгляду повідомлень

"Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Попередній розгляд повідомлень відбувається у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення інформації до Порталу. Якщо під час попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або ДБР. Якщо викладена у повідомленні інформація підтверджується, винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом", - сказано на сайті.

Як повідомляли раніше, у НАЗК розповіли про моніторинг способу життя чиновників.

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