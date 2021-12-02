Де і за скільки можна придбати новорічну ялинку у Харкові та регіоні

Де і за скільки можна придбати новорічну ялинку у Харкові та регіоні

Лісгосп пропонує ялинки за найнижчою ціною.

У Харкові та Харківській області Чугуєво-Бабчанське лісове господарство розпочало продаж ялинок. Ціна в залежності від висоти новорічного дерева коливається від 108 до 636 гривень.

Про це повідомляють на сайті лісгоспу.

ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” починає реалізацію новорічних ялинок з 01 грудня 2021 року. Ялинковий базар буде розташовано біля контори лісгоспу. Також реалізація буде проводитися з торгівельної площадки розсадника та з плантації", - йдеться в повідомленні.

Вартість новорічного дерева залежить від того, де вона купується - на ялинковому базарі чи на території розсадника.

Найдешевша, до 1м заввишки, обійдеться в 108 гривень, найдорожча - вище 4 м - в 552 гривні.

Адреса: ДП "Чугуєво-Бабчанське лісове господарство": Чугуївський район, селище Кочеток, вул. Чугуївська, 58. Телефон: 050-402-33-47, 050-951-64-82.

Слід зазначити, що за незаконну рубку дерев, а також їх транспортування та реалізацію, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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