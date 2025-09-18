Де ховається ексзаступник Єрмака: журналісти провели розслідування

Ростислав Шурма / © РБК-Україна

Колишній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який пішов з посади у вересні 2024 року, зараз мешкає в Німеччині. Він продовжує працювати у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України». За інформацією ЗМІ, його відставка була пов’язана з загрозою санкцій США, а також з розслідуванням НАБУ і САП.

Про це повідомила Українська правда.

Обшук у Німеччині та розслідування корупції

У липні 2025 року німецькі правоохоронці провели обшук у будинку Шурми в передмісті Мюнхена на запит українських детективів. Справа стосується виплат сотень мільйонів гривень компаніям, пов’язаним із його братом Олегом.

За даними розслідування Bihus.Info, сонячні електростанції, якими частково володів Олег Шурма, отримували державні компенсації за «зеленим тарифом», навіть перебуваючи на окупованих територіях. За даними журналістів, з липня 2022 по липень 2023 року ці компанії отримали понад 320 мільйонів гривень.

Наразі Шурма намагається переконати німецькі органи влади, що розслідування проти нього має політичне підґрунтя і тому його телефон та інші вилучені пристрої не повинні передаватися українським колегам.

Життя Шурми в Німеччині та його позиція

Після відставки Шурма виїхав до Баварії. Як з’ясували журналісти, йдеться про будинок у містечку Штарнберг під Мюнхеном, розташованому на мальовничому озері. Діти Шурми навчаються в престижній Munich International School. Зокрема, його донька брала участь у шкільному благодійному проєкті. Вона продавала солодощі, щоб зібрати кошти на облаштування бомбосховищ у школах Запорізької області. Сам Шурма веде закритий спосіб життя, але активно подорожує Європою. Його брат Олег Шурма проживає у Відні, де також уникає публічності.

Попри всі звинувачення, Ростислав Шурма стверджує, що він не має жодного статусу в кримінальних справах і повністю співпрацює з німецькими правоохоронцями. Ростислав Шурма, який зараз перебуває в Німеччині, через своїх адвокатів намагається запобігти передачі даних зі свого телефону українським правоохоронцям. Він стверджує, що розслідування проти нього є «політичним переслідуванням». Проте, як зазначають джерела УП, це твердження виглядає сумнівним, адже лише рік тому Шурма відповідав за економіку та енергетику України.

Нагадаємо, У липні НАБУ здійснило обшуки за місцем проживання Ростислава Шурми, ексзаступника Андрія Єрмака, який був куратором від ОП над всією економікою країни.

Колись один з найвпливовіших діячів Офісу президента, куратор всього енергетичного блоку країни Ростислав Шурма став фігурантом розслідування НАБУ та іноземних правоохоронців, повідомили ЗМІ. Вдома у пана Шурми в Німеччині у передмісті Мюнхена днями відбулися обшуки.