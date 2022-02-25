Де купити продукти, ліки в умовах воєнного стану: як працюють супермаркети, аптеки, банки

Де купити продукти, ліки в умовах воєнного стану: як працюють супермаркети, аптеки, банки

Запровадження воєнного стану, обстріли великої кількості міст України, надзвичайна ситуація в Києві у зв’язку з нападом Росії на Україну позначились на роботі супермаркетів, аптек та банків. ТСН.ua зібрала всю відому інформацію про їхній графік роботи.

Де та як купити ліки: аптеки Києва

В Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що більшість аптек в Україні продовжуватимуть працювати і відпускати ліки.

Проте в Києві та низці інших міст, де продовжуються активні обстріли, деякі аптечні заклади станом на ранок 25 лютого не відкрилися.

На офіційному порталі Києва опублікували перелік аптек КП “Фармація”, які продовжують працювати в умовах воєнного стану. Графік їхньої роботи з 9.00 до 18.00. Однак люди в соціальній мережі “Facebook” зазначають, що з цього переліку працює лише одна, яка знаходиться по вул. Дніпровська набережна, 23.

Купити продукти в Києві: як працюють супермаркети та магазини

“АТБ”

В мережі магазинів “АТБ” наголошують, що продовжують обслуговувати українців. Проте графік роботи змінився: 8.00-20.00. Він може і надалі змінюватися в залежності від ситуації в вашому місті та її критичності.

“Ашан”

Магазини “Ашан” в Києві, Житомирі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Кривому Розі будуть працювати до 18.00.

Магазини Ашан Чорновола, Ашан Хотинська, Ашан Сокільники змінили графік роботи: з 8.00 до 19.00.

Магазини мережі в Запоріжжі, Чернівцях та Львові працюють в звичайному режимі.

Більш детальну інформацію про роботу супермаркетів мережі можна знайти на їхній офіційній сторінці в Instagram.

“Novus”

Також читайте Як діяти в ситуації, коли поряд немає бомбосховища

На офіційній сторінці мережі викладено перелік магазинів, які на даний момент продовжують працювати. Відкриті супермаркети до 20.00. Проте повідомляють, що графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.

“Сільпо”

В супермаркеті “Сільпо” наголошують, що їхні магазини продовжують працювати. Графік роботи деяких супермаркетів обмежили до 21.00.

Також компанія пропонує покупцям повністю розраховуватися за товари балами з картки “Власний Рахунок”, а ще на касі можна отримати готівку з банківської карти (правда лише у розмірі 500 грн).

Про всі зміни в розкладі роботи в супермаркетах “Сільпо” можна прочитати на їхній офіційній сторінці в Instagram.

Мережа магазинів “EVA”

На офіційній сторінці мережі магазинів “EVA” повідомляють, що в більшості містах України вони продовжують працювати максимально мобілізовано без зміни режиму роботи.

Також оприлюднено перелік магазинів “EVA”, які на даний момент зачинені. Всі вони знаходяться поблизу проведення операцій Об’єднаних сил.

ТЦ “МЕТРО”

В зв’язку з загостренням ситуації в Києві ТЦ “МЕТРО” припиняє свою роботу на невизначений термін.

Банки та банківська система

В умовах воєнного стану банківська система продовжує свою роботу в звичайному режимі. Проте НБУ прийняв постанову, яка передбачає ряд обмежень для зняття готівки ( не більше 100 тисяч в день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат). Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.