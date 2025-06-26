"Де купив інвалідність?": в Ужгороді працівники ТЦК били і принижували ветерана

Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана

Військовий Тарас Деяк заявив, що працівники ТЦК в Ужгороді принижували ветерана Олександра Усенка, який має 2 групу інвалідності.

Про це він написав у соцмережах.

«Де купив інвалідність»

Зазначається, що Олександр Усенко пройшов війну, а нині працює в організації «Ветеранський Хаб. Закарпаття» і представляє Закарпатську область у команді з адаптивних видів спорту «CS Gladiator». Після отриманих травм він має другу групу інвалідності.

«Хаджаєв Дмитро та Ойшер Даніель. Вони його вдарили по голові. Принижували словами: «Де купив інвалідність?». Це сказали тому, хто захищав країну, коли інші сиділи вдома. Поки ми на фронті, поранені побратими отримують удари не від ворога, а з тилу», — написав Тарас Деяк.

Він закликав цих двох працівників ТЦК публічно перепросити, а потім вирушити на фронт.

«Бо там не вистачає людей. А тут уже задихаємося від „героїв“ тилу», — зазначив військовий.

Відповідь ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК та СП опублікував на своїй Facebook-сторінці відповідь з вибаченнями.

Там запевнили, що після виникнення конфлікту начальник Ужгородського РТЦК та СП особисто зустрівся з Олександром Усенком і представниками ветеранської спільноти та попросив вибачення за дії своїх підлеглих.

«Ми щиро вдячні за готовність до діалогу та взаєморозуміння. Після зустрічі ветеран також звернувся з питанням щодо узгодження його медичних документів у системі Збройних сил України під час його звільнення з лав Державної прикордонної служби для зняття з військового обліку. Зі свого боку РТЦК надасть усебічну підтримку, як і всім ветеранам, які до нас звертаються», — йдеться в повідомленні.

У військкоматі запевнили, що проводять роботу зі своїм особовим складом щодо стандартів комунікації з громадянами, зокрема ветеранами.

«Щодо військовослужбовців, дії яких стали причиною конфліктної ситуації, ініційовано службові заходи реагування відповідно до встановленого порядку», — додали в ТЦК.

Вибачення не прийняті

Сам Олександр Усенко згодом теж прокоментував скандал. Він закликав представників ТЦК не вводити людей в оману. Усенко ствреджує, що жоден з тих ТЦКівців, хто був причетний до його приниження, не перепросив і не визнав своєї провини.

Олександр Усенко

«Єдини, хто вибачився за поведінку своїх підлеглих — це начальник ТЦК! Ваша заява виглядає як спроба згладити ситуацію і перекласти відповідальність. У тексті зроблений акцент на тому, що ви готові допомогти в моєму питанні. Але я звертаюся до вас з цим питанням уже місяць, що є вашим обов’язком, на який ви звернули увагу тільки після розголосу. Я вимагаю публічного вибачення і пояснення, чому ваші працівники дозволяють собі зверхню та принизливу поведінку щодо людей. Я вимагаю, щоб винуватці понесли справедливе покарання. Бо мова не тільки про мене. Можливо, подібне ставлення вже було до інших, просто не всі мають можливість або силу говорити про це відкрито», — наголосив ветеран.

Тарас Деяк також незадоволений відповіддю ТЦК з вибаченнями.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Харкові чоловік, тікаючи від ТЦК, вистрибнув з вікна, а його адвокату зламали ногу.