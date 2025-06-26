ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110k
Час на прочитання
3 хв

"Де купив інвалідність?": в Ужгороді працівники ТЦК били і принижували ветерана

Новий скандал з ТЦК: працівники військкомату в Ужгороді вдарили і принизили ветерана з інвалідністю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана

Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана

Військовий Тарас Деяк заявив, що працівники ТЦК в Ужгороді принижували ветерана Олександра Усенка, який має 2 групу інвалідності.

Про це він написав у соцмережах.

«Де купив інвалідність»

Зазначається, що Олександр Усенко пройшов війну, а нині працює в організації «Ветеранський Хаб. Закарпаття» і представляє Закарпатську область у команді з адаптивних видів спорту «CS Gladiator». Після отриманих травм він має другу групу інвалідності.

«Хаджаєв Дмитро та Ойшер Даніель. Вони його вдарили по голові. Принижували словами: «Де купив інвалідність?». Це сказали тому, хто захищав країну, коли інші сиділи вдома. Поки ми на фронті, поранені побратими отримують удари не від ворога, а з тилу», — написав Тарас Деяк.

Він закликав цих двох працівників ТЦК публічно перепросити, а потім вирушити на фронт.

«Бо там не вистачає людей. А тут уже задихаємося від „героїв“ тилу», — зазначив військовий.

Відповідь ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК та СП опублікував на своїй Facebook-сторінці відповідь з вибаченнями.

Там запевнили, що після виникнення конфлікту начальник Ужгородського РТЦК та СП особисто зустрівся з Олександром Усенком і представниками ветеранської спільноти та попросив вибачення за дії своїх підлеглих.

«Ми щиро вдячні за готовність до діалогу та взаєморозуміння. Після зустрічі ветеран також звернувся з питанням щодо узгодження його медичних документів у системі Збройних сил України під час його звільнення з лав Державної прикордонної служби для зняття з військового обліку. Зі свого боку РТЦК надасть усебічну підтримку, як і всім ветеранам, які до нас звертаються», — йдеться в повідомленні.

У військкоматі запевнили, що проводять роботу зі своїм особовим складом щодо стандартів комунікації з громадянами, зокрема ветеранами.

«Щодо військовослужбовців, дії яких стали причиною конфліктної ситуації, ініційовано службові заходи реагування відповідно до встановленого порядку», — додали в ТЦК.

Вибачення не прийняті

Сам Олександр Усенко згодом теж прокоментував скандал. Він закликав представників ТЦК не вводити людей в оману. Усенко ствреджує, що жоден з тих ТЦКівців, хто був причетний до його приниження, не перепросив і не визнав своєї провини.

Олександр Усенко

Олександр Усенко

«Єдини, хто вибачився за поведінку своїх підлеглих — це начальник ТЦК! Ваша заява виглядає як спроба згладити ситуацію і перекласти відповідальність. У тексті зроблений акцент на тому, що ви готові допомогти в моєму питанні. Але я звертаюся до вас з цим питанням уже місяць, що є вашим обов’язком, на який ви звернули увагу тільки після розголосу. Я вимагаю публічного вибачення і пояснення, чому ваші працівники дозволяють собі зверхню та принизливу поведінку щодо людей. Я вимагаю, щоб винуватці понесли справедливе покарання. Бо мова не тільки про мене. Можливо, подібне ставлення вже було до інших, просто не всі мають можливість або силу говорити про це відкрито», — наголосив ветеран.

Тарас Деяк також незадоволений відповіддю ТЦК з вибаченнями.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Харкові чоловік, тікаючи від ТЦК, вистрибнув з вікна, а його адвокату зламали ногу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie