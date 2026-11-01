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- Укрaїнa
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Де летить «Шахед»: у Повітряних силах пояснили, як самостійно відстежувати рух дронів РФ
Зараз триває масована атака дронів. У Повітряних силах ЗСУ закликали українців використовувати застосунок «Повітряна тривога» для відстеження руху ворожих БпЛА у режимі реального часу.
Напрямок руху російських повітряних цілей можна відстежувати самостійно за допомогою офіційного застосунку «Повітряна тривога». Там доступна візуалізація загроз.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Через масовану атакою ворожих ударних БпЛА для зручності та оперативного орієнтування рекомендують користуватися офіційним додатком.
Крім того, Telegram, WhatsApp та Viber Повітряних сил ЗСУ продовжують працювати в штатному режимі, надаючи усю доступну інформацію, зокрема, щодо загрози застосування балістичного озброєння і напрямку руху балістичних ракет. Цих даних немає у додатку.
Українців закликають залишатися у безпечних місцях та обовʼязково реагувати на сигнали про небезпеку.
Застосунок «Повітряна тривога» — головне:
У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася нова мапа. Відтепер користувачі можуть у режимі онлайн відстежувати орієнтовний вектор руху ворожих повітряних цілей — ракет, дронів та бомб. За словами очільниці Мінцифри Оксани Ферчук, оновлення дозволить людям отримувати оперативні дані безпосередньо у застосунку.
Однак відстежити балістику в застосунку не вдасться нікому. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що балістичні ракети на мапі не з’являються з міркувань безпеки та через високу швидкість їхнього польоту. Розробники свідомо приховали балістику.