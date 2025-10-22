ТСН у соціальних мережах

"Де моя дитина?": зворушливе фото порятунку малечі з садка в Харкові облетіло Мережу

Ким виявився чоловік, який виносив дітей із харківського садка — деталі про зворушливе фото, яке розчулило українців.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Ексначальник ДСНС Харківщини на пенсії кинувся рятувати дітей із розбомбленого садка

Ексначальник ДСНС Харківщини на пенсії кинувся рятувати дітей із розбомбленого садка / © ДСНС

Генерал-майор цивільного захисту Олександр Волобуєв допомагав виносити дітей після удару російського безпілотника по дитячому садочку у Харкові, 22 жовтня.

Про це пишуть блогерка Юлія Конотопцева і «Суспільне Харків».

Мережу розчулило фото, де чоловік виносить з садочка на руках дитину, загорнувши у свою куртку. Юлія Конотопцева впізнала, що це — генерал-майор Олександр Волобуєв, колишнiй начальник Рятувальної служби Харківської області. Цю посаду він обіймав з 2015 до 2023 року.

«Якби мене попросили охарактеризувати його одним словом, це було б слово — людяність… На цьому відео було ще багато рятувальників ДСНС, всі вони, без сумніву герої, щодня ризикують життям заради чужих дітей, і не дітей», — написала вона.

На фото, яке зробила пресслужба ДСНС Харківщини, Олександр Волобуєв несе на руках дівчинку Олександру.

«Дівчинка. Плаче. Питаю: „Як тебе звуть?“ Каже: „Саша“. Кажу: „І мене Саша“. Вона заспокоїлась. Там збірний пункт був, навпроти собору. Медики оглянули, й одразу відніс туди. У неї все нормально було… Всі дружно кинулися, все дружно всі зробили. А те, що мої фото — мабуть, дивляться: якийсь старичок і ще бадьоренько біжить», — розповів генерал-майор.

Волобуєв зізнався, що отримав сьогодні безліч повідомлень подяки — і від друзів, і від незнайомих людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі. Проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поруч.

