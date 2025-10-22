"Де моя дитина?": зворушливе фото порятунку малечі з садка в Харкові облетіло Мережу

Ексначальник ДСНС Харківщини на пенсії кинувся рятувати дітей із розбомбленого садка / © ДСНС

Генерал-майор цивільного захисту Олександр Волобуєв допомагав виносити дітей після удару російського безпілотника по дитячому садочку у Харкові, 22 жовтня.

Про це пишуть блогерка Юлія Конотопцева і «Суспільне Харків».

Мережу розчулило фото, де чоловік виносить з садочка на руках дитину, загорнувши у свою куртку. Юлія Конотопцева впізнала, що це — генерал-майор Олександр Волобуєв, колишнiй начальник Рятувальної служби Харківської області. Цю посаду він обіймав з 2015 до 2023 року.

«Якби мене попросили охарактеризувати його одним словом, це було б слово — людяність… На цьому відео було ще багато рятувальників ДСНС, всі вони, без сумніву герої, щодня ризикують життям заради чужих дітей, і не дітей», — написала вона.

На фото, яке зробила пресслужба ДСНС Харківщини, Олександр Волобуєв несе на руках дівчинку Олександру.

«Дівчинка. Плаче. Питаю: „Як тебе звуть?“ Каже: „Саша“. Кажу: „І мене Саша“. Вона заспокоїлась. Там збірний пункт був, навпроти собору. Медики оглянули, й одразу відніс туди. У неї все нормально було… Всі дружно кинулися, все дружно всі зробили. А те, що мої фото — мабуть, дивляться: якийсь старичок і ще бадьоренько біжить», — розповів генерал-майор.

Волобуєв зізнався, що отримав сьогодні безліч повідомлень подяки — і від друзів, і від незнайомих людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі. Проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поруч.